Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi 6 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askar Hamid yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Basma ile çocukları Süleyman, Muhammed, Ömer ve Asma Hamid yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.