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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden, aralarında HDP Bozova ilçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım´ın da bulunduğu 3 kişi, tutuklandı.

  • DHA
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 10 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım´ın da aralarında bulunduğu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7  şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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