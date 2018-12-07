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Şanlıurfa´da terör operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Şanlıurfa´da dün öğlen saatlerinde HDP il binasında terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde ise kent merkezindeki çeşitli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
 
Gözaltıların yapıldığı HDP il binasında gazetecilere açıklama yapan HDP Şanlıurfa milletvekili Ayşe Sürücü; bir milim geri adım atmayacaklarını söyledi.

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