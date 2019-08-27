Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 kız kardeş gözaltına alındı
Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kız kardeş gözaltına alındı.
- AA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kız kardeş gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kız kardeşler İ.Ş. ile Z.Z. terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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