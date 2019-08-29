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Şanlıurfa'da terör operasyonunda HDP'liler gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP ilçe yönetimi ve belediye meclis üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP ilçe yönetimi ve belediye meclis üyesi 6 şüpheli yakalandı.
 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
 
Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda HDP Belediye Meclis üyeleri F.T.E. ve S.K. ile HDP ilçe yönetiminde yer alan V.A, N.K, M.S. ve F.Y, gözaltına alındı.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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