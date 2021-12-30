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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:01
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kent merkezi ile Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde "savaşçı" ve "askeri komutan" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6, Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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