Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Dinçköy Mahallesi Muhtarı D.A. ile eski Kale Mahallesi Muhtarlığı azaları M.V, F.Y. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Viranşehir'de 24 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.