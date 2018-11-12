Şanlıurfa'da, terör propagandasına 6 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü kentte, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; evlerinde arama yapılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.