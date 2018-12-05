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Şanlıurfa'da teröristlere ait silahlar bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında teröristlere ait iki uzun namlulu silah ile bomba yapımında kullanılan 3 kilogram amonyum nitrat bulundu.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenmiş çuval içerisinde iki kalaşnikof ve bomba yapımında kullanılan 3 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

Amonyum nitrat ve dokümanları imha eden ekipler, ele geçirilen silahlara incelenmek üzere el koydu.

Bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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