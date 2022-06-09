İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1928
  • EURO
    18,5649
  • ALTIN
    1023.72
  • BIST100
    2540.36
Güncel

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu

Şanlıurfa'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 150 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 20 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 150 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 20 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.