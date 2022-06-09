Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 150 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 20 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.