Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Şanlıurfa karayolunun Koruklu kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ç. idaresindeki 63 LP 384 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü ve eşi Ayşe Ç., 3 çocukları ile diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.