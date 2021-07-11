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Güncel

Şanlıurfa'da trafik kazası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 22:03 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:03
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Mehmet Nuri Bozyiğit idaresindeki 63 ACU 257 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik-Halfeti bağlantı yolundaki kontrolsüz kavşakta Abdulkadir Güneş yönetimindeki 02 AAY 362 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza sırasında bölgeden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yaralılarla ilgilendi.

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