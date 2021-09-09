İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4436
  • EURO
    9,9964
  • ALTIN
    486.913
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da trafik kazası: İki kardeş hayatını kaybetti
Güncel

Şanlıurfa'da trafik kazası: İki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 23:11 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 23:11
ABONE OL

Mehmet Emin Yalçın (30) idaresindeki 06 AV 8309 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu üzerindeki Kindek Köprüsü'nde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Emin ile ağabeyi Şeyhmus Yalçın (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Şeyhmus'un oğlu Berat Yalçın (13) ise ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Şeyhmus Yalçın'ın cesedi, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu.

Otomobilin altında kalan sürücü Mehmet Emin Yalçın'ın cesedi ise aracın vinç ile kaldırılmasının ardından çıkarıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yalçın ailesinin fertleri gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.