Şanlıurfa'da ''Türkiye Yüzyılı Vizyonu'' programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlarının katılımıyla Türkiye Sohbetleri Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu programı yapıldı.

Program, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda düzenlendi.

Programa; Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet Selim Köroğlu, Ayhan Oğan, Mehmet Uçum, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanları Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Ahmet Selim Köroğlu, "Türkiye Yüzyılı, Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyma davasıdır. Dava tam bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye Yüzyılı davasıdır." dedi.

"BÜYÜK BİR ÇATIŞMA VE ÇEKİŞME YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Batının kendi içerisinde büyük bir çatışma içinde olduğunu söyleyen Ayhan Oğan, "Dünyada rutin dışı, olağan dışı bir süreç yaşandığını hepimiz görüyoruz. Amerika'sından Avrupa'sına kadar 300 yıldır dünyaya hükmeden batının kendi içerisinde dahi büyük bir çatışma ve çekişme yaşandığını görüyoruz. Bugün dünyadaki çatışma ve çekişmenin temeli nedir diye incelendiğinde çatışmanın temelinde küresel politikalarla küresel Batı egemenliğini sürdürme politikalarını yerel, ulusal buna direnen yerli politikaların çatışması olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Mehmet Uçum ise Türkiye Yüzyılı Vizyonunun son derece önemli bir vizyon olduğunu belirtti.

Programda, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin görüşleri de alındı.