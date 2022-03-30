Şanlıurfa'da üretildi, dünyaya satıldı

GAP kapsamındaki sulama yatırımları sayesinde tarım üretiminin her geçen gün arttığı kentte, farklı tarım aletine ve ekipmanına da ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, tarım makine ve ekipmanlarının üretilmesi için kapasite genişletme yoluna gitti.

Birbirinden farklı ve günün tarım teknolojilerine uygun üretilen makine ve ekipmanlarıyla kısa sürede yurt içinin yanı sıra yurt dışına da açılan firmalar, ihraç ettikleri ürünlerle ülkenin ve kentin ekonomisine katkı sunuyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın merkezinin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım alanları ve üretimiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Peltek, "Dünyanın ilgi odağı olan bölgemizde doğal olarak tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi elzemdir. Biz burada hep iddia ediyoruz, kentimiz Türkiye'nin ekonomik olarak tarımda lokomotifi olacak düzeyde bir altyapıya sahip. Bunun için teknolojik tarıma geçmek, daha hassas tarım uygulamaları yapmak için bölgemizde tarım makine ve ekipmanları imalatı ile ihracatı söz konusu. Firmalarımız bu özel makineleri üretimini yapmanın yanında ihracatını da gerçekleştiriyorlar." dedi.

Peltek, girişimcilerin özveriyle çalışarak modern, hassas tarım uygulamalarında kullanılacak makine ürettiğini vurguladı.

Son iki yılda dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen bu alanda yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştiğini kaydeden Peltek, şöyle konuştu:

"Biz, 2020 yılında 20 milyon dolar tarım makine ve ekipmanı ihracatı gerçekleştirdik, 2021 yılında pandeminin ağır şartlarına rağmen ihracat miktarını çok düşürmeden yine 20 milyon dolar civarında ihracat yaptık. 2022 Ocak-Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre ihracatımızı yüzde 12 artırarak 4 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Salgının seyrinin değişmesiyle bu ihracatımızı daha da artıracağımızı öngörüyoruz."

- "HEM ÜLKE EKONOMİSİNE HEM İSTİHDAMA KATKI SUNUYORUZ"

Mosh Tarım Makinaları Dış Ticaret Sorumlusu Cenap Diş de 2012'de kurulan firmalarının, üretiminin büyük bölümünü ihraç ettiğini belirtti.

Bahçe ve tarla ilaçlama makineleri üretimine yoğunlaştıklarını kaydeden Diş, "Yılda ortalama 3 bine yakın makine üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri, Güney Amerika, Güney Afrika, Orta Doğu, Rusya, Balkan Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine satmaktayız. Ülke sayısı olarak yaklaşık 40 ülkeye makinelerimizi gönderiyoruz. Yaptığımız ihracat çalışmalarıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğumuz için mutluyuz. Ayrıca her geçen gün artırdığımız ihracat rakamlarımızı, Türkiye ve yurt dışında katıldığımız fuarlarla daha da artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.