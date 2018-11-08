Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kent girişinde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, 8 paket içerisinde 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.