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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kent girişinde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, 8 paket içerisinde 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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