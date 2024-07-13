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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kokain ile 10 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında A.A. ve M.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Zanlıların bulunduğu motosikleti Ceylanpınar ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 550 gram kokain ile 10 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheliler A.A. ve M.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

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