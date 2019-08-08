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Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba düzeneği olduğu iddia edilen 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı

  • İHA & DHA
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Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi.
 
Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
 
 
 

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