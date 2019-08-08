Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba düzeneği olduğu iddia edilen 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı
- İHA & DHA
Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi.
Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.