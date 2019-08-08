Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi.

Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.