Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti: Babası gözaltında

AA 3 Eylül 2021 Cuma 15:33 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 15:38

Şıhmaksut Mahallesi'ndeki 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin vücudunda yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince evdeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Amara D'nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D'nin (12) ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. ve L.D. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı evin yakınlarında oturan Y.K, gazetecilere, baba ve 2 kızının yalnız yaşadığını, inşaatta çalışan baba M.D'nin işe giderken kapıyı çocukların üzerine kilitlediğini söyledi.

Olay günü Amara D'nin evde tek olduğunu ve yüksek müzik sesinin geldiğini belirten Y.K, yardım sesleri üzerine kapıyı çekiç yardımıyla kırarak içeriye girdiklerini anlattı.

Y.K, Amara D'nin, önce sopayla dövüldüğünü sonra yakıldığını söylediğini öne sürerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiklerini kaydetti.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de eve gelerek inceleme yaptı.



Ayrıca evin banyosunda çok miktarda saç ve oyuncak bebeklerin bulunması da dikkati çekti.