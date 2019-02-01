Şanlıurfa'da yakalanan 2 dilencinin üzerinden yaklaşık 10 bin lira çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı.
- AA
Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde, 2 dilenciyi yakaladı.
M.N.A ve H.C üzerinden toplam 9 bin 138 lira çıktı.
Söz konusu paraya el konulurken, dilencilere de idari para cezası kesildi.
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