Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 14 yaralı

DHA 06 Ekim 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 10:08

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 8’inci kilometresindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Tekstil fabrikası işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 LF 747 plakalı midibüse, aynı yönde giden 63 S 0042 plakalı işçi servisi midibüsü çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü ise 63 S 0158 plakalı servis minibüsle 63 KC 440 plakalı TIR da bu araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, işçilerin bulunduğu midibüs yan yattı. 63 LF 747 plakalı midibüs ise şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.