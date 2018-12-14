Şanlıurfa'daki operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden, aralarında DBP İl Başkanı Bekir Karakeçili'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı

Cezaevinde açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek amacıyla bir hafta önce HDP Şanlıurfa il binasında başlatılan açlık grevi sırasında terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, DBP İl Başkanı Bekir Karakeçili, Hadle Oğur, Selvi Öztürk, Mehmet Ali Oba ve Şükrü Turgut tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerin arasında yer alan Suriye uyruklu bir kişi de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da, 6 Aralık'ta, çevredeki vatandaşların, HDP il binasında terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel dokümana da el konulmuştu.