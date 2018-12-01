Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eylem arayışı içinde oldukları belirlenen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 19 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 19 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan 6 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da, 27 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eylem arayışı içinde oldukları belirlenen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alınmıştı.