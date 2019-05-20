Şanlıurfa'daki terör saldırısı soruşturmasında 54 gözaltı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
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