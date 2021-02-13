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Şanlıurfa'daki terör operasyonu: Örgütün kamplarında çekilmiş ellerinde silahlı fotoğrafları ortaya çıktı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan bazı kişilerin terör örgütünün Suriye'deki kamplarında çekilmiş ellerinde silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 14:26 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:03
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Şanlıurfa merkezli 10 ilde dün terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu arada bazı şüphelilerin terör örgütünün Suriye'deki kamplarında silahla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıktığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, dün 10 ilde 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

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