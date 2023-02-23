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Şanlıurfa'dan 38 bin 310 afetzede, uçakla tahliye edildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'dan 38 bin 310 afetzede, uçaklarla tahliye edildi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Şanlıurfa'dan 38 bin 310 afetzede, uçakla tahliye edildi
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda görevlendirilen yaklaşık 500 kişi, afetzedelerin tahliyesi için görev yapıyor.

Ulaşımın ücretsiz sağlandığı kentte, vatandaşlar havalimanında sıra sistemiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı Müdürü Münir Uludağ, AA muhabirine, deprem sonrası başlayan tahliye uçuşlarının sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da ilk günden itibaren yoğunluk oluştuğunu belirten Uludağ, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da 38 bin 310 kişiyi, 280 uçak seferiyle tahliye ettik. Burada çok yoğunluk var. Gelen vatandaşlarımıza sıra sistemiyle yolculuk imkanı sağlıyoruz. Burada bekleme süresince depremzedelere gıda desteği sağlıyoruz. Sıra sistemi kurduk. Vatandaşlarımız anlayışlı davranarak gereken kolaylığı sağlıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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