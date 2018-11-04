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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önüne aniden çıkan yayalara çarpmamak için frene basan otomobil sürücüsü, önce yayalara, daha sonra ise başka bir araca çarptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi girişinde yaşandı. İddiaya göre otomobil sürücülerinden biri, önüne aniden çıkan yayalara çarpmamak için frene bastı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenen otomobil, ilk önce yayalara, daha sonra ise başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Yasin B., Abdulkadir A., Sabiha El M., İmam E., Menar M. ve Emine Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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