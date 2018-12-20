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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı. Olayda 2 gardiyan yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, öğleden sonra ilçedeki T Tipi Cezaevi kampüsünde meydana geldi. Cezaevinde bulunan mahkumu ziyarete gelen yakınları ile gardiyanlar arasında kapının geç açıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle gardiyanlar Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta mahkum yakınları tarafından dövüldü.
 
Kavga cezaevinde görevli askerlerin müdahalesi ile sonlanırken, yaralanan gardiyanlar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

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