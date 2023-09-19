Aile içi taciz teşhisi koyduğu yüzlerce çocuğun ailesini tehdit edip şantaj yaptığı belirlenen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu yüzlerce çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, örgütün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Zoroğlu, ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlenen Üsteğmen Yılmaz K.'nın da mahrem imamlığını yapıyordu. Yılmaz K. savcılığa verdiği ifadede Zoroğlu'nun örgüt mensubu askerlerden (öğrenci) sorumlu olan mahrem imamların (öğretmen) bile üstünde görev yaptığını vurgularken, Zoroğlu'nun örgüt içindeki mahrem askeri yapıda 'Müdür Yardımcısı' pozisyonunda olduğunu dile getirdi.

İZDİVAÇLARINI DA KONTROL EDİYORDU

Zoroğlu'nun örgüt üyeleriyle, mahrem imamların manevi anlamda yetişmesini, öğrencilerin izdivacını, tayini çıkanların devir teslimini takip etme görevi olduğunu kaydeden Üsteğmen Yılmaz K., "Örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda astlarına talimat verme, astlarının örgüt mensupları ile ne şekilde nerede irtibat kuracağını belirleme, bu kişilere kod isim takma gibi örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin yetkilerine sahipti" diye konuştu. Örgüt evlerinde kalan şüpheliler ifadelerinde, Zoroğlu'nun İstanbul'daki örgüt toplantılarına katıldığı, bu toplantılarda öğrencilere nasıl davranılacağı konusunda seminer gibi sohbet tarzında eğitim verdiğini anlattı.

'BEŞİR' KOD İSMİNI VERDİLER

Örgüt üyesi Remzi Y. isimli şüpheli ise verdiği ifadede, "Süleyman Salih Zoroğlu, bana özel bir birim var, kendi bulundukları bir ortamda dini vecibeleri yerine getiremiyorlar. Bunlara bu konuda yardımcı olarak yapı içerisinde çalışıp çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Mehmet S. isimli sorumlu, Salih Zoroğlu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Bana 'Beşir' kod ismini verdiler. Salih, İstanbul iline gidene kadar Gaziantep'teyken bu grubun sorumlusuydu" dedi. Örgüt toplantılarına katılan bir başka isim olan Akif Ş. de Zoroğlu'nun örgüt toplantılarına katıldığını söyledi. Bir başka ifade veren Mehmet Serdar S. ise, "Ben İlyas A.'nın evine gittiğimde bu evde tanıdık olan Salih Zoroğlu, Hamdi T. ve Mehmet S. isimli şahısları görüyordum. Bu şahıslar evde olduğunda beni ayrı bir odaya alır, benim bu şahıslarla karşılaşmama müsaade etmezdi" diyerek Zoroğlu'nu teşhis etti.