İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,507
  • EURO
    34,9799
  • ALTIN
    2441.72
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şantiye çalışanları ile vatandaşlara birbirine girdi: 10 yaralı
Güncel

Şantiye çalışanları ile vatandaşlara birbirine girdi: 10 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan kavgada 10 kişi yaralandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
Şantiye çalışanları ile vatandaşlara birbirine girdi: 10 yaralı
ABONE OL

Erzurum-İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, H.D, T.A, H.D, A.Y, S.D, M.Ö, A.B, M.A. ve K.A. sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri de her iki hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

  • Erzurumun Aziziye
  • yol şantiyesi
  • kavga

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.