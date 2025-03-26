Saraçhane'ye giden protestocuların verdiği zararlar gün yüzüne çıktı.

Burmalı Cami'nin tarihinin anlatıldığı pano spreyle boyanarak kullanılmaz hale geldi.

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı.

Ayrıca İBB güvenlik kulübesi, ağaçlar, kaldırımlar ve alt geçitlerin duvarlarını da boyayan protestocular kamu mallarına zarar verdi.

Çocuk parkının her bir köşesini boyayan İBB protestocuları, polisle çatışmıştı.

Öte yandan, protestocular Şehzadebaşı Camii'nin içerisinde bulunan mezarlıkları da kırmış, duvarında içki içmişti.

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