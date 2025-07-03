Saraçhane provokatörlerine tutuklama

Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası dağılmadıkları ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı.
Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen mitingin ardından gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'sinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 19 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.