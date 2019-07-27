Saraçhane'de gerginlik
İstanbul Saraçhane'de Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu.
Fatih Saraçhane Parkı'nda Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından Suriyeli göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eyleme müdahale girişimi polis tarafından engellendi. Olay sırasında gözaltına alınanlar oldu.
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