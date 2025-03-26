İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa çağırmıştı. Saraçhane'de davetin ardından bir araya gelen protestocular zaman zaman taşkınlık çıkarırken, polisle çatışmıştı.

ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET KİRAZ SUİKASTINI ÖVEN YILDIZ SARAÇHANE'DE

Yaklaşık 1 haftadır Özgür Özel, izinsiz gösteri yapan protestoculara seslenirken, dün akşam yanında bulunan bir terör propagandacısı dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kiraz suikastine yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapan ve paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Eda Ezgi Yıldız, konuşması esnasında Özgür Özel'in ve İmamoğlu ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldı. Yıldız'ın, Özel ve İmamoğlu ailesiyle aynı karede olması dikkatlerden kaçmazken, çok sayıda vatandaş ise tepki gösterdi.

İBB ÇALIŞANI YILDIZ, SALDIRIYI ÖVÜCÜ PAYLAŞIMIN ARDINDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eda Ece Yıldız, terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti. İBB çalışanı Yıldız, paylaşımın ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış daha sonra tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra terör propagandacısı Yıldız, CHP Milletvekili Gökhan Günay'ın danışmanı olarak işe başlamıştı.

"MEHMET SELİM KİRAZ SAVCIMIZIN KATİLLERİNİ ÖVENLERE KUCAK AÇAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Banka soyguncusu eşkıyaları yıllarca gençlere rol model olarak sunan siz değil miydiniz, Mehmet Selim Kiraz savcımızın katillerini övenlere kucak açan siz değil miydiniz?" dedi.