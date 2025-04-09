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'Sarallar çetesi'ne büyük darbe! Kilit isim yakalandı

Kamuoyunda 'Sarallar çetesi' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu anlaşılan Ali U.U., Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
'Sarallar çetesi'ne büyük darbe! Kilit isim yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü Sarallar çetesi, yıllar içinde çok sayıda polisiye soruşturmalara hedef olmuştu.

Çıkar amaçlı suç ağına yönelik son operasyon 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı baskınlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarına karışan çok sayıda çete ferdi yakalanmıştı.

YURDA GİRİŞ YAPTIĞI ESNADA GÖZALTINA ALINDI

Liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı söz konusu suç teşkilatına bağlı faaliyet gösteren Ali U.U., o tarihte düzenlenen son operasyonda firari olarak aranıyordu. Silahlı çetenin firari sanıklarından Ali U.U., İstanbul Atatürk Havalimanından yurda giriş yaptığı esnada organize polisi tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli Ali U.U., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yurt dışında olduğu anlaşılan Ali U.U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve yargılanması için dava açılmıştı.

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