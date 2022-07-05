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Sarallar operasyonu... Ünlü isimler emniyete çağrıldı

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istenirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve futbol yorumcusu Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 11:36 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edilirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı.

Ünlü isimlerden Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in ifade vermeye geldiği, Aylin Coşkun'un ise savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.

  • Sarallar operasyonu
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