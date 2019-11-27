'Sarallar' suç örgütüne operasyon Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.