Sarallar suç örgütünün uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

DHA 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:12

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 24 Aralık Cuma günü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri B.S, ile toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde dijital materyaller ve mağdurların ifadesi doğrultusunda, Büyükçekmece'de örgüt üyesinin kaldığı villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.