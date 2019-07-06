İnkar etti: Görüntülerdeki ben değilim

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Sarar çiftine dehşeti yaşattı, inkar etti: Görüntülerdeki ben değilim

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 6 zanlıdan, adli makamlarca serbest bırakılan 4 kadın şüphelinin sınır dışı edilmeleri için yasal işlem başlatıldı.

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Olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan ve 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerine teslim edilerek Eskişehir'e getirilen Moldova uyruklu 4 kadın şüpheli, dün savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Kadınların, Türkiye'de bir süre çalıştıktan sonra ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi.

Savcılık, kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Moldova uyruklu A.A, A.A, T.T. ve N.K, adliyedeki işlemlerinin ardından Eskişehir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın erkek arkadaşı Aleksandar Arikov ise dün çıkarıldığı mahkemece cezaevine konuldu.

Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov'un, "Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir'e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir." dediği öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Arikov'un, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, Sarar çiftinin evlerinde darbedilip çelik kasadan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Aleksandar Arikov'un kardeşinin de olduğu zanlıların kimliklerinin tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

- OLAY

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası serbest bırakılmıştı. Diğer zanlılardan Aleksandar Arikov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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