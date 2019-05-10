Saraylardaki tarihi emanetlere özel bakım

Tarih, arkeoloji, sanat tarihi ve el sanatları alanlarındaki uzmanlardan oluşturulan 8 kişilik, Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı tüm mekanların bakımını belli periyotlarda büyük bir titizlikle yapıyor.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi faaliyetini yürütüyor. Milli Saraylar, bu kapsamda Türkiye’nin ilk bakım ve konservasyon ekibiyle titiz bir çalışma yürütüyor.8 kişiden oluşan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı tüm mekanların bakımını belli periyotlarda gerçekleştirerek, çalışmalar kapsamında 15 bin metrekarelik Dolmabahçe Sarayı’nın baştan sona bakımını yaklaşık 1.5 ayda tamamlıyor.

95 BİN OBJE TEMİZLENDİ

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, konservasyon ekibinin mimari restorasyondan farklı bir işlem yürüttüğüne işaret ederek, Dolmabahçe Sarayı’nda değişik başlıklarda sınıflandırılan 95 bin objenin bakımını yaptıklarını söyledi. Yıldız, bakımı yapılan objeler arasında tablo, vazo, cam eserler, mobilyaların yanı sıra tekstil ürünlerinin de bulunduğunu belirterek, “Objelerin uzun yıllar yaşanmışlıklarından kaynaklanan veya dış etkilere bağlı olarak birtakım yıpranmalara maruz olduğunu görüyoruz. Bu etkileri gidermek için objelerin restorasyona ihtiyacı oluyor. Ancak her objenin de restorasyona gelmeden önce geçirdiği bir süreç var. O süreci bu arkadaşlarımızla yürütmüş oluyoruz.” diye konuştu.