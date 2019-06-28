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‘Sarı terör’e son durak

Turistleri dolandırarak esnafın adını lekeleyen taksicilere ‘Son durak’ operasyonu... İstanbul’da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim’de faaliyet gösteren dolandırıcı taksicilerden 38’inin ruhsatı iptal edildi, 23 taksici de gözaltına alındı.

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İstanbul'da Sultanahmet, Taksim, Eminönü bölgelerinde turistleri fazla para alarak dolandıran 63 taksiciye yönelik operasyon için 4 ay önce düğmeye basıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takipte dolandırıcılık işinin organize bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi’nin yürüttüğü çalışmada polis zaman zaman turist gibi bindiği taksilerde alınan yüksek fiyatları tespit etti. Ayrıca turistlerin bindiği taksiler sivil polisler tarafından takip edilerek, yapılan dolandırıcılık belgelendi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından dün sabah harekete geçen polis, isimleri belirlenen 25 taksiciye şafak operasyonu düzenledi. 23 taksici gözaltına alındı, ikisi ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen Sultanahmet’teki bir taksi durağının sahibi A.A. da bulunuyor. Dolandırıcıların mağdur ettiği müşteriler arasında Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Enzo Roco da bulunuyor. Roco’nun Beşiktaş’tan bindiği taksinin şoförü, Sultanahmet’e geldiklerinde futbolcudan bin TL gibi fahiş bir ücret talep etmişti. 

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