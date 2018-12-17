Sarı Yelekli provokatörler kahvehanelerde fitne saçtı
Sarı Yelekli bir grup provokatör, kahvehanelerde fitne saçarak kaosa zemin hazırlamaya çalıştı.
Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerine de sıçrayan gösterilere özenen bir grup provokatör, Türkiye'yi karıştırmak için kolları sıvadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarı yelek giymiş bir grup fitnecinin halkı galeyana getirmeye çalışarak provokasyonlarına destek istedikleri görülüyor.
Bu hareketin bütün dünyaya yayılması gerektiğini söyleyen provokatörler "Yaşam alanlarımız daraldı" yalanıyla toplumun sinir uçlarıyla oynarken, vatandaş ise sosyal medya üzerinden yayılan kaos görüntülerine büyük tepki gösterdi.
(gunes.com)
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