Sarıçam Geçici Barınma Merkezi misafirperverliğin göstergesi 

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 30 bin 600 kişi kapasiteli Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’nde sağlıktan eğitime çok sayıda hizmete ulaşabiliyor. Sarıçam ilçesindeki merkezde, sağlıktan eğitime, spor alanlarından oyun parklarına, alışveriş merkezlerinden mescitlere kadar her türlü imkandan yararlanan Suriyeliler, yaşadıkları zorlukları Türkiye’nin misafirperverliği sayesinde aşıyor. Ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılan ve vatan hasreti çeken Suriyeliler, kentteki barınma merkezinde acil servis biriminin de bulunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Suriyeli çocukların geleceklerinin de düşünüldüğü merkezde, 9 bin 100 öğrenciye 198 öğretmen tarafından 8 okulda eğitim veriliyor.

EN BÜYÜK KONTEYNER KENT

Merkezde Suriyelilerin kullandığı spor alanları, oyun parkları, yeşil alanlar, halk eğitim kursları ile 8 mescit ve 11 Kur’an kursu da bulunuyor. Suriyeliler ayrıca merkezdeki seracılık kursunda eğitim alıp buradaki serada çeşitli sebzeler yetiştirerek kendi yiyeceklerini de üretme şansı yakalıyor. Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, “Konteyner kente dönüşümle mevcudumuz 30 bin 600 kişiye çıktı. Burası Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, ülkemizdeki en büyük konteyner kent. Aynı zamanda dünyadaki en büyük ve kapasiteli konteyner kenttir” dedi. Barınma merkezinde yaşayan Muhammed Dilbez de Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2013’te Türkiye’ye sığındığını söyledi. Dilbez, “Türkiye’nin sunduğu hizmetlerden çok memnunuz. Özellikle sağlık ve marketler olsun, yiyecek kartlarımız olsun çok iyi. Teşekkür ediyoruz, herhangi bir eksiğimiz yok” diye konuştu. Suriye’den ailesiyle yaklaşık 6 yıl önce Türkiye’ye gelen Hatice Abyad da el işi kursunda çeşitli eğitimler aldığını dile getirdi.