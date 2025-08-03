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Sarıgöl'de yas var: Hafta sonu pikniği faciaya dönüştü

Manisa'dan Denizli'ye piknik için giden Kayaaslan çifti gölette serinlemek isterken acı bir olayla karşılaştı. İbrahim Kayaaslan boğularak hayatını kaybetti, eşi Saime Kayaaslan son anda kurtarıldı.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Sarıgöl'de yas var: Hafta sonu pikniği faciaya dönüştü
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden hafta sonu piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesine giden Saime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Denizli'nin Buldan ilçesindeki gölete piknik için giden Saime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Gölete giren eşinin sudan çıkmadığını fark eden Saime Kayaaslan da suya girdi. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın son anda kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan arama sonucunda İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, çiftin yaşadığı Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Saime Kayaaslan'ın Buldan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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