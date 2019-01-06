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Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

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Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
 
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde otobüslerle zirveye bırakılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.
 
SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri anÄ±lÄ±yor
 
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
 
Yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılıyor.
 
 
Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Toplanma alanına giden 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.
 
"Şehitler için yaşıyoruz, şehitler için öleceğiz"
65 yaşındaki Nazime Toptaş, yürüyüşe katıldıklarını belirterek "Şehitler için yaşıyoruz, şehitler için öleceğiz, onlar için buradayım. 65 yaşındayım, İstanbul'dan geldim. İyi ki geldim, dualarımız onlarla." dedi.

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