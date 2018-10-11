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Sarıkamış'ta patlamamış top mermisi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde askeri alan içerisinde patlamamış top mermisi bulundu.

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Sarıkamış Jandarma Bölük Komutanlığına ait arazide görevli tim, yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 75 milimetrelik top mermisi buldu. Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından olay yerine Kars İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri çağrıldı. Gerekli incelemeleri yapan ekip, güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış top mermisini kontrollü şekilde imha etti.

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