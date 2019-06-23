Sarıyer 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Sarıyer oy dağılımı nedir?
Sarıyer 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Sarıyer İstanbul seçim sonuçları ne durumda vatandaşlar araştırmaya başladı. Oy kullanan milyonlarca vatandaş, ‘23 Haziran Sarıyer seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Sarıyer’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy aldı? Sarıyer’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına arama motorlarında cevap arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul’un Sarıyer sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinler paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Sarıyer İstanbul İBB seçimlerinde Sarıyer’de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Sarıyer’de kim birinci oldu? İşte Sarıyer’de 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
Sarıyer 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçmeni tarafından Sarıyer’de 23 Haziran İstanbul seçimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından Sarıyer seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçmenler, ‘‘Sarıyer seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Sarıyer’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Sarıyer Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Sarıyer ilçesinde oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Sarıyer’de CHP’li Şükrü Genç yüzde 55,97’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Peki, 23 Haziran Sarıyer Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu? Resmi olan ilk verilere göre, Sarıyer seçim sonuçları ve oy oranlarını haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinler paylaşacağız. 23 Haziran Sarıyer İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Sarıyer’de kim birinci oldu? İşte Sarıyer’de 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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