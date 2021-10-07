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Güncel

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten skandal sözler! 'Çoban' diyerek dalga geçti

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, skandal açıklamalarda bulundu. Genç, Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer'in yanında 'çoban' olduğunu ifade ederek o bölgede yaşayan vatandaşları küçümsedi.

7 Ekim 2021 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 22:55
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CHP'li yöneticilerin halka tepeden bakan tavırlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda skandal bir açıklamayla imza attı.

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" sözleriyle toplumu ayrıştıran ifadeler kullandı..

LÜKS MAKAM ARACIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Genç, daha önce kullandığı lüks makam aracının daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkahalar atmıştı..

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyleyerek kahkahalar eşliğinde "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" cümlelerini sarf etmişti.

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