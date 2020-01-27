Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı

DHA 27.01.2020 16:49 - Güncelleme: 27.01.2020 16:49

Olay, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta 14.00 sıralarında meydana geldi. İsmini vermek istemeyen bir iş insanı, lüks aracının genel bakımını yaptırmak için oto sanayiye geldi. Oto servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka salıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.

Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören otomobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı polisi bekledi.

SİYAH KUTUDAN TAKİP CİHAZI ÇIKTI

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek otomobilin altındaki kutuyu kontrol etti. Bomba imha uzmanı polis, kutuyu otomobilin salıncağından çıkardıktan sonra sokak üzerinde fünyeyle patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede kutunun içinde takip cihazı olduğu tespit edildi.

Otomobilin bakımı için getirilen servisin yanındaki bir başka serviste çalışan İmdat Mankırcı, "Komşumuz arabayı lifte kaldırdığında, arabanın salıncak kısmında bir kutu buluyorlar. Önce aracın sahibine bilgi veriyorlar. O da 'dokunmayın, polise haber verelim' diyor. Ardından polisi arıyorlar. Polis ekipleri gelince bizi uzaklaştırdılar. Ne çıktığından haberimiz yok henüz" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, takip cihazının iş insanının husumetli olduğu kişi ya da kişilerce aracın altına konulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.