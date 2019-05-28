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Sarıyer'de dehşet: Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Sarıyer'de aynı evde yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay Sarıyer Güzelce Ali Paşa Caddesi´nde bulunan bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Ali Küçükali ile  ağabeyi Murat Küçükali (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Küçükali, ağabeyi Murat Küçükali'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Küçükali kanlar içerisinde yere yığıldı. 
 
POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU
 
Olayın gerçekleştiren Ali Küçükali daha sonra polisi arayarak ağabeyini bıçakladığını söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Ali Küçükali polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri evin içerisinde kanlar içerisinde yatan Murat Küçükali´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından Murat Küçükali´nin yakınları da olay yerine geldi.
 
Gözaltına alınan Ali Küçükali ise polis merkezine götürüldü.

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